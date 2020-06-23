日本傳出可能在今年秋季再次推出因應新冠疫情衝擊的經濟刺激方案，一位與首相安倍晉三熟識人士如此表示。日本政府今年至今已陸續推出兩項經濟刺激方案。

與安倍熟識的日本自民黨甘利明(Akira Amari)在與路透記者談論安倍首相何時或是否會推出選舉，以及首相的政治攻防時，提及安倍的經濟方案規劃。

他指出，預計政府會在今年秋季編列一套全面性規模的經濟刺激方案，相較之下，之前推出的兩個刺激方案僅在保護家戶、就業和公司，就此來看，一個更全面性的經濟刺激步驟尚未到位。首相將會在秋季承諾一全面性的經濟方案，並且尋求國會的支持。

日本目前已編制的兩項經濟刺激和預算追加方案，總計為2.2兆美元，用以減緩新冠疫情帶來的經濟傷害，但根據路透調查顯示，有超過半數的受訪者有出現批評的反應。

前經濟部長甘利明為安倍經濟政策重要智囊，他曾表明反對削減銷售稅來協助經濟，但現金支出將會更有效。在提到日本公債急速暴增問題時，甘利明認為有關預算收支平衡的討論還將需要很長的時間。

(時報資訊)