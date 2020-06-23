IC設計龍頭聯發科挾外資圈集體唱多威力，帶動市值衝破9千億元創新猷，若再一根漲停板、即登上兆元市值股寶座。財信傳媒董事長謝金河表示

，聯發科若能打敗鴻海，台灣兩座護國神山的角色便確立！

謝金河在臉書發表「30年河東，30年河西！」一文指出，每個30年都會有一變貌，30年前，台灣錢淹腳目的時代，台股有8家超過千元的公司，包括國泰人壽的1975元、台北企銀1180元、中華開發1075元、彰化銀行1050元、一銀1110元、華南銀行1120元、還有華園飯店1075元、台灣火柴1420元。後來台股吹破泡沫，像台火從1420元跌至2元，這是大家難以想像的大時代。

經過30年，台股又出現千元高價股，除了大立光，矽力、信驊、祥碩、譜瑞也紛紛晉升為千元企業，新掛牌的昇佳到990元，距千元只剩幾步。換句話說，台灣至少已經有5家千元大戶，後面還有好幾家會上來。

台灣經過30年調整，過去資金出走，人人唱衰台灣，現在企業回台投資金額已上兆，境外資金匯回也逾千億元，新台幣升值代表資金回流，但這回台灣的資本市場出現質變與量變，30年前，台灣靠著資金炒作土地資產，資產股狂飆，這回是高附加價值產業領航，這些千元級的公司，都是輕資產、以人為本的IC設計公司，而且這些公司毛利率都從40%起跳。最近報導台灣投入研發的費用占GDP比重3.36%，高居全球第三，這是一個值得肯定的數字。

謝金河說，這次台股再度朝12682挺進，資金往高附加價值產業移動，這是一個好現象。聯發科技市值站上9000億元，下個目標可能挑戰兆元大關，聯發科若能打敗鴻海，台灣兩座護國神山的角色便確立！

(中時電子報)