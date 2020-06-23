藝人張清芳宣布與「銀行投資教父」宋學仁離婚，15年婚姻正式畫下句點，消息曝光後連身邊友人也直呼難以置信，坦言看不出任何異狀，此外透露張清芳靠過去歌曲版稅及副業收入，財富堪稱是演藝圈富婆，完全不需要為生計擔憂。

根據《聯合報》報導，歌壇「東方不敗」張清芳與富商老公宋學仁宣布離婚後，消息曝光後震驚演藝圈，身邊友人得知消息後更是不敢相信，更指出近期還見到夫婦一同出席小孩學校活動，兩人互動一如往常，根本看不出有絲毫異狀，但對於張清芳失婚後生活則不太擔憂，據悉她除了昔日在歌壇累積的版稅外，還握有至少3戶豪宅及投資的髮廊副業，絕對不愁下半輩子吃穿。

張清芳與宋學仁15年婚姻雖畫下句點，她也呼籲外界不要臆測離婚理由，直言：「這雖然不是好的消息，但對我們而言已是最好的決定。」至於有否打算復出？經紀人陳鎮川則表示謝謝大家關心，至今還沒提到這個部分。

(中時電子報)