本月17日下午，新北市板橋警分局巡邏員警在經板橋府中路、西門街口見1輛自小客車停等紅燈時越線，上前勸導時，見45歲黃姓駕駛與女乘客眼神閃爍，直覺有異，遂要求黃男靠邊受檢，此時車上的2條狗狗不斷吠叫，引起員警注意，竟然發現毛小孩的腳下，踩著一把長槍，員警立刻要求2人舉手下車，經壓制後後，從毛小孩的腳下，起獲1把改造手槍及1支模擬長槍，偵訊後，全案依槍砲彈刀管制條例移送偵辦。

警方表示，槍砲條例新法剛上路，警方全面查禁改造槍支來源，重點從「源頭管理」到「加重刑罰」，統計警方所查獲的改造手槍中，有6成即來自操作槍，所以修法將操作槍列為模擬槍納管，法律公告實施後，目前持有操作槍的民眾可在6個月內向警方報備，取得執照或自願繳銷，未來持有、販賣都會遭到行政裁罰。這次修法也將改造槍支的刑度，加重至與制式槍支相同，都為最低本刑5年以上有期徒刑，以遏止改造槍支泛濫問題。

(中時電子報)