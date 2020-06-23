山腳市場22日深夜發生大火，300坪店面攤商遭燒毀，消防人員緊急布線灌救。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

山腳市場22日深夜發生大火，300坪店面攤商遭燒毀，消防人員緊急布線灌救。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

1輛小貨車22日深夜10點多，由東往西行經苗栗縣苑裡鎮山腳里苗43線，在十字路口與由南往北的白色自小客車碰撞，小貨車衝進機車店瞬間起火，火勢延燒附近山腳市場，車內王姓小貨車駕駛及時逃生頭部外傷自行就醫，不過由於山腳市場為木造鐵皮建築，大火猛烈燒毀48戶攤位，所幸無人受困傷亡。

事故現場為閃燈號誌，37歲王姓小貨車駕駛，昨日深夜10點16分開小貨車行經閃黃燈的苗43線十字路口時，與閃紅燈29歲李姓男子駕駛的白色自小客車碰撞，小貨車衝進機車店車頭瞬間起火，由於機車行所在的公有市場為木頭與鐵皮搭建的連棟式店家，火勢一發不可收拾，消防局出動14車、35人馳援。

警方初步調查，肇事王、李2名駕駛沒有酒駕，肇事原因初判為雙方行經路口沒有禮讓、沒有減速釀禍，王姓小貨車駕駛頭部外傷自行就醫，李姓小客車駕駛則沒有受傷，詳細事故原因有待進一步釐清。

消防局第4大隊大隊長洪嘉佑指出，昨日深夜10點22分接獲車禍救護報案，但消防人車抵達現場時，一整排市場攤商店面已全面燃燒，風勢助長火勢猛烈，當場布8條水線灌救，大火延燒約300平方公尺、48戶攤位，店家人員多未居住在此，火場未發現人員受困、受傷，財損有待估算。

(中時 )