新竹縣1所國小女主任22日上午在學校整理禮堂屋頂，疑因禮堂輕鋼架屋頂蓋板脫落，導致失足摔落4層樓高，經送醫急救不治身亡，新竹縣政府在第一時間前往醫院慰問家屬，將全力協助處理後事，以及縣民保險、爭取撫恤金等。

這起事故發生於22日清晨7點15分左右，在某國小擔任主任的蔡姓女子，為了學校禮堂屋頂，卻意外失足，跌落4層樓高度，由於傷勢嚴重，現場急救並由救護車協助送醫，前往新竹縣綜合東元醫院急救，仍於上午9點許宣布不治。

縣長楊文科、秘書長陳季媛、教育處副處長蔡淑貞及教育處督學等第一時間至醫院對家屬表示慰問及關切之意，並將全力協助善家屬後事宜，及縣民保險及撫卹金申請。

校方也針對全校師生啟動輔導關懷機制，並評估事件發生後有心理壓力反應的師生，並轉介輔諮中心。教育處亦請學校立即將原先欲修繕的地方，委請專業廠商補強，並提醒各校在執行相關工作時，需注意安全，並妥善做預防性防護作業，以免再發生憾事。

(中時 )