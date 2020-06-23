蘋果公司的全球軟體開發者年會（Worldwide Developers Conference,WWDC）周一開幕，受新冠肺炎疫情影響，今年這場盛會改以遠端方式舉行。蘋果在大會上發表iPhone、iPad、Mac、Apple TV與Apple Watch的新軟體，並宣布未來Mac電腦，包括今年晚些時候將推出的新款，都將改採自家處理器，而非英特爾的晶片。

受此激勵，周一蘋果股價勁揚2.62%，收在358.87美元，再創新高。蘋果表示，改採自家晶片將提升蘋果筆記型電腦與桌上型電腦的效能。

蘋果發表iPhone手機最新版作業系統iOS 14，更新的功能包括可以設定默認的郵件app或瀏覽器app、重新設計的主螢幕，以及新的輕巧型軟體程式「App Clip」。

iOS 14對iOS主螢幕做出重大變革，其中一項改變是首度讓用戶可以設定默認的郵件app或瀏覽器app。此外，新作業系統讓用戶可以在主螢幕上釘選持續更新信息的小視窗「widget」，例如日曆與地圖的迷你程式。蘋果亦推出一個使用人工智慧預測用戶想看到什麼資料的widget。

iOS 14亦推出可自動組織app的新功能「App Library」，將性質相似的app自動收納於一個集合頁面裡，用戶可以一鍵就刪除整個app頁面，或查看類似的app。

Messages程式也做出更新，增添新的Memoji功能，如提供戴著口罩的化身，以及群組發文的新介面，可以將討論串置頂。iOS 14其他的新功能還包括「子母畫面」（picture-in-picture），當用戶在觀賞影片時，能以小螢幕疊加於其他程式上的方式繼續觀看。Siri介面也重新設計，蘋果表示，Siri現在掌握的信息量是幾年前的20倍。此外，如果iPhone的相機或麥克風被app取用時，新作業系統會發出通知訊息。

蘋果表示，新iOS本周起開放軟體開發者下載，7月將發布「公眾測試版」（Public Beta）。

(時報資訊)