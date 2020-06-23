根據美國媒體報導指出，拓荒者前鋒阿里查與巫師前鋒柏坦斯宣布放棄參加復賽，可見得新冠肺炎疫情依舊讓NBA球星感到擔憂。

阿里查有一個12歲兒子，前妻同意法院批准阿里查一個月的探視期，而阿里查決定把握難得陪伴兒子的時間，加上疫情影響，因此阿里查毅然地放棄了復賽。

阿里查本季原本效力於國王，季中被交易至拓荒者，21場比賽全部先發，場均11分、4.8個籃板、2次助攻，是拓荒者不可或缺的前鋒悍將。

阿里查下個賽季薪資1280萬美元，放棄這次復賽預計將損失至少超過100萬美元，如果拓荒者能打進季後賽，那麼阿里查的損失將高達180萬美元，不過，這些錢對於阿里查而言，陪伴小孩子或是更加值得吧！

效力於巫師的拉脫維亞長人柏坦斯，由於小時候右手無名指受傷導致截肢，因此被外界封為「九指神射手」，2011年參加選秀，第二輪第42順位被溜馬選走，但柏坦斯拒絕報到，因此直到2016年才以自由球員的身分加盟馬刺，去年被交易至巫師。

曾兩次動過膝蓋十字韌帶手術的柏坦斯，本季在巫師打出絕佳身手，場均15.4分、4.5籃板，即將成為自由球員，很有機會獲得一張大合約，在健康因素的考量下決定放棄復賽，巫師也尊重柏坦斯的決定。

依照聯盟規定，放棄參加復賽的球員必須在周四前告知球團，而22支球隊也將在月底前上報給聯盟最終參賽的球員名單。

(中時 )