歌壇「東方不敗」張清芳2005年嫁給「銀行投資之父」宋學仁，婚後淡出歌壇，曾坦言老公不喜歡她拋頭露臉出來唱歌，沒想到昨天突丟震撼彈，與宋學仁離婚，等同花15年彼此磨合失敗，今一早(6/23)曹西平發文，大嘆藝人跟一般人一樣，離婚不用驚訝，坦言活到50多歲，「都是大人了何必要勉強生活在ㄧ起」。

曹西平認為每個人都有自己的想法，即使結婚了，「何必要忍耐痛苦的過ㄧ輩子」，至於離婚的理由，不就是想過自己想要的生活，就別管悠悠之口了，無論身為藝人還是普通人，離婚的事情一樣被當作茶餘飯後的話題，曹西平也坦白講：「說真的很多人自己的感情跟婚姻都不怎麼樣，憑什麼去說人家的婚姻」。

至於婚姻觀，曹西平覺得如果是想做自己，就不要投入婚姻，畢竟「婚姻就是每天都在過著忍耐的生活」每個家庭的眉角不同，要忍受的事太多，「如果妳不是生活在其中，妳肯定不知道那種苦那種累，有時候精神的折磨比肉體還要累」，笑稱婚姻猶如一場賭注，但不走到最後，誰知結果？大嘆：「家家都有本難唸的經，很多的苦都無法跟外人說的」。

(中時電子報)