裕隆集團小金雞裕融企業（9941）23日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮力讚公司營運成效，特別是在中古車、機車貸款業務上，穩居市場NO.1地位。今年市場面臨新冠肺炎疫情、全情經濟衰退等考驗，嚴陳莉蓮也強調，裕融今年力求持穩的立場。

裕融股東會承認去年度財報，並通過去年度盈餘分配，甲種特別股配發現金股息2元；普通股每股配發5.5元股利，其中包括現金股息4.5元、股票股利1.0元。股東會也通過將辦理發行總額上限1億股的現金增資。

嚴陳莉蓮致詞中指出，去年雖然總體經濟環境充滿挑戰，裕融仍然保持穩定成長，各項經營指標，包括合併營收超過280億元、稅前淨利達40億元、每股淨利達9.12元、資產餘額超過2,000億元等，都創下歷史新高。

她表示，從市場競爭力來看，裕融持續保持中古車（貸款）業務市占率第一名，子公司新鑫在商用車（貸款）領域持續領先，裕富在機車（貸款）業務也大幅超越同業，持續保持市佔率第一。

展望今年，嚴陳莉蓮表示，雖有新冠肺炎的影響，全球經濟成長明顯趨緩，甚至有衰退的疑慮，但裕融仍將努力採取各項措施，力求公司穩定成長，為股東創造更大利益，同時也將持續做好公司治理及善盡企業社會責任，建立優良企業的典範。

(工商 )