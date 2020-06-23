「更大挑戰在第三季才要開始！」永豐餘投控董事長何奕達22日表示，新冠疫情對全球影響堪稱百年災難，近期各國雖然陸續解封，但仍無法預測市場需求跟景氣走向，且國際機構對總體經濟是否觸底反彈持疑慮，因此他預期第三季的挑戰更大，若能挺過去，第四季可望迎來報復性消費，帶動經濟走強。

對於成立96年的永豐餘來說，何奕達強調，這不是第一次面對劇烈動盪，由於永豐餘已轉型為投控公司，透過投資組合可以保持彈性與變動，嚴謹控制經營風險。截至目前，集團表現符合預期目標，下半年將謹慎樂觀以對，全球疫情與經濟發展不明朗，將要求集團子公司注意現金流。

針對許多產業認為第二季是谷底，何奕達有不同看法，他認為第二季各國有政策支持，如美國發放失業金、台灣將推三倍券等，猶如打強心針，可是一旦刺激消費與經濟政策消失，第三季產業能否正常運作是問號。

何奕達強調，全球經濟相連，近日美國房貸未繳款率達30％，就金融經營角度是很可怕的事情，究竟疫情影響是一時的，或影響多久，還是根本改變消費與產業，沒人說得準，目前所有國際機構對總體經濟是否觸底反彈都存有疑慮。如果全世界經濟不好，台灣很難獨善其身，如果再爆發第二波疫情，第三季將很辛苦。

永豐餘22日舉行股東會，通過發放現金股利0.7元，儘管2019年國際貿易戰不斷，加上供應鏈轉移帶來不確定性，永豐餘投資各事業仍有斬獲，歸屬母公司稅後純益提升至22.86億元，每股稅後純益提升至1.38元。

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(中時電子報)