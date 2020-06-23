桃園市中壢區自立新村前（21日）發生一起當街「磚頭砸頭」案件，一名身穿白衣的吳姓男子和一名身穿義交服裝的林姓男子起口角，白衣男竟以磚頭猛砸林男的頭部7下，導致他當場血流滿面，被送醫急救。不過兩人之中最先被罰的竟然是傷者林男，已被警方依《道路交通條例》開出罰單，原因曝光。

砸人的吳男於前日下午4時許騎乘機車時被林男阻擋，他下車後與林男發生爭執約1分鐘後，吳男走回機車處但卻沒有騎車離開，反而拿起磚頭朝林男奔去，直接跳起往下朝林男頭部猛砸！林男倒地之後吳男並未罷手，繼續砸個不停，共朝林男頭部砸了7下，根本就是往死裡打！

（圖／爆廢公社公開版臉書）

光天化日下的恐怖襲擊被路過民眾全程拍下、報警，而吳男行兇後竟露出開心燦笑後騎車離開現場，完全沒有路人敢將他攔下。不過，他事後也主動到派出所自首。

據《ETtoday》報導，林男妻子見他滿頭都是傷，忍不住崩潰落淚，表示希望不要再有類似的案件發生，「我希望先生是最後一個受害者。」而林男會被警方開出罰單，則是因為他並非義交，而是工地員工，據《三立新聞網》報導，林男和其他7人與4名義交一同負責交管，是為了方便才穿上義交服裝，並非蓄意冒充義交身分。

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(中時電子報)