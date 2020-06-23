鴻海（2317）今（23）日召開股東常會，為董事長劉揚偉上任以來首度主持股東會。劉揚偉對此花費些許時間對股東介紹自身經歷，並揭示鴻海3階段轉型升級概況，以及集團對環境、社會和公司治理（ESG）等企業社會責任的努力。

劉揚偉表示，經營像鴻海這樣的全球大型企業，除了業務外，企業社會責任也很重要。因此，集團除了致力於透過F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級等方式，在營運上持續求新求變，同時也致力於實踐環境、社會和公司治理（ESG）回饋社會。

在環境保護方面，劉揚偉指出，集團廠區持續擴大用水回收，去年總回收水量達477萬噸，相當於全台灣家庭用戶2年半用水量。節能改造部分，去年共省下5億度電力、節能效益近14億元，綠色能源總使用量超過9.5億度，占全集團能源總用量約10％。

社會參與方面，劉揚偉表示，為解決少子化問題，集團擴大對「鴻海寶寶」的照顧，從0～3歲延伸至0～6歲，今年迄今共有850名鴻海寶寶可望受惠。同時，為鼓勵年輕築夢者勇敢實踐，「鴻海教育基金會」過去1年來共幫助全台灣近1萬名學生。

集團營運方面，劉揚偉指出，去年針對現有業務，已宣示分工、分享、興利、除弊等F1.0四大重點，目前均已產生成效。其中，分工、分享協作已在疫情時期發揮功效，透過在採購流程中導入系統化機制，亦達成興利及除弊效果。

在F2.0數位轉型方面，鴻海善用數位科技使整體營運更有效益，並著手建立各種大數據庫，形成自動化智能決策流程。劉揚偉指出，去年9月已從其中1個次集團開始試行，1年來已有相當不錯成效，預計將在5年間陸續推廣至整個集團。

至於F3.0轉型方面，鴻海設定投資電動車、數位健康、機器人等3大產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等3大技術的「3+3」重要發展策略，並於年中成立鴻海研究院，下設5大研究所，提供前瞻支持5年後的成長計畫，以鞏固技術領域領先地位。

劉揚偉指出，之所以選擇電動車、數位健康、機器人等3大產業，主要考量3大因素，包括市場規模至2025年可達約1.4兆美元，且3個產業年複合成長率均超過20％，是有成長潛力的產業。同時，集團自身既有優勢亦可在3個產業做最大發揮。

(時報資訊)