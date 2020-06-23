馬英九、吳敦義及連戰等國民黨前主席，對現任黨主席江啟臣及改革委員會「兩岸論述」提出不同意見。對此，資深媒體人韋安表示，江啟臣上任才幾個月，就把大佬們、黃復興、對岸和臺商全得罪了，他認為，江啟臣原本想明年連任黨主席，然後直奔2028，不過現在看來機會渺茫。

國民黨主席江啟臣日前在改革委員會「兩岸論述」組的建議結論中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」。此番言論引來前總統馬英九、前主席吳敦義表達不滿，近年鮮少公開發表意見的前主連戰，也透過辦公室以第一人稱發表他對九二共識的看法，表示「九二共識確實是充滿智慧的發明，其價值不容否認抹煞。我相信合憲又合法的九二共識，能夠繼續為國家與人民有效謀求尊嚴、和平及福祉」。

對此，韋安在臉書指出，江啟臣原本想明年連任黨主席，然後直奔2028，不過現在看來機會渺茫。他認為，江啟臣才上任幾個月，就把大佬們、黃復興、對岸和臺商全得罪了。明年江也不會讓出主席位子給朱，和韓也有競爭關係。他表示，江現在最煩惱的是如何下車，否則政治生命也完了。

韋安也表示，朱立倫還是當前藍營最大的山頭，搶先發佈兩岸政策，意在大位。就算2024沒機會，也會挺侯再上一層樓，形成利益最大化。

(中時電子報)