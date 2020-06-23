日本敦促英國政府在六個禮拜内達成英國脫歐後的第一份自由貿易協定，給强森政府帶來極大的壓力。

據英國《金融時報》（Financial Times）報導，日本政府敦促英國政府在六個禮拜内達成貿易協定，給英國首相强森帶來極大的壓力。這一份貿易協定將會是英國脫歐後首份協定，也是英國40年來的第一份。《金融時報》指出，這將會是英國歷史上最快的貿易談判之一。

《金融時報》評論，雖然這將會是强森政府一次貿易上的勝利，但過於匆忙的談判可能會迫使日本與英國趕出一份不完善的貿易協議。

兩國之間完善的貿易協定一般需要一年的時間來談判和敲定，但日本方面稱爲了趕在今年之内在國會通過，我們幾乎沒有時間。日方談判代表松浦宏史說爲了達到這個目標，談判必須在七月底結束。

松浦宏史也承認，時間上的約束意味著雙方必須要「限制自己的野心。」這番評論很有可能意味著英國將無法獲得“有意義的”條件。

日英兩國皆同意以現存日歐的協議爲基礎來談判，但英國希望從中獲取更多利益，有望讓日方減讓農產品的關稅，放寬英國農產品的進口限制。英國國際貿易部稱「我們將會為英國農民爭取更大的日本市場准入。」

英國脫歐意味著必須與各國重新談判新的貿易協定。這份與日本的協定對强森的政府至關重要，一份成功的貿易協定將給英國脫歐一個很大的肯定。

(中時電子報)