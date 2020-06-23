美國總統川普睽違3個月以來的競選大會負面消息連連，不僅在杜爾沙的造勢大會會前就傳出6名工作人員確診新冠肺炎之外，現場1萬9千座位僅坐滿1/3，搞得川普返回白宮後大發雷霆；如今又傳出在場2名競選員工傳出確診，讓這場集會籌備人員染疫數來到8人，確診人數恐還會上升。

據美媒CNBC報導，川普競選陣營的競選傳播主管與發言人墨托（Tim Murtaugh）22日表示，2名上周參加川普競選大會的工作人員傳出確診，讓該場造勢大會上的確診人數上升至8人，先前6位是大會前就傳出確診，其中包括2名特勤局人員。報導也指出，川普於20日的造勢大會結束後，得知有6名工作人員確診，令他勃然大怒。

墨托表示，這些參加造勢大會的員工全程都有戴上口罩，但基於檢測結果，競選團隊已立即啟動先前已建立的隔離與追蹤接觸機制。美媒NBC也指出，根據競選團隊與執法單位官員表示，參與造勢大會的確診人數恐還會再上升。

雖然活動前，衛生官員警告千人大集會存有高度染疫風險，且疫情已在美國奪走約12萬條性命，但白宮與川普連任競選團隊大多不予理會防疫措施。川普甚至在造勢場合稱新冠檢測是「雙面刃」，強調美國已檢測了2千萬人民，「但檢測得越多、確診的也越多」。

此外，參與大會的民眾大多都未戴上口罩，且需在事前簽署切結書，保證如果在造勢活動上染疫將不會提出告訴。

(中時電子報)