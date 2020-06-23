大陸央視新聞23日報導，新加坡主流媒體《海峽時報》紙質版和網站22日刊發大陸駐新加坡大使洪小勇署名文章〈本地區是要合作之道還是走對抗之路？〉，痛批美國國防部長艾思博15日在《海峽時報》刊登題為〈美國將與夥伴一起致力於自由開放的印太〉文章。指稱這是繼去年香格里拉對話會後，美國防長再次向地區國家兜售美國的「印太戰略」。顯而易見，是在試圖激起大國矛盾，加劇地區形勢的緊張態勢。

洪小勇指出，艾思博的文章著力展示了「印太戰略」三大支柱──軍事準備、同盟夥伴關係和地區網路建設的新進展。這些內容加上作者美國防長的身分，給人兩大突出印象：一是炫耀美國在本地區強大的軍事存在和先進的武器部署，「秀肌肉」的意味十足；二是把大陸列為本地區「自由與開放」秩序的威脅，表明了與「夥伴」一起對大陸進行遏制的意圖。

洪小勇認為，為此，這個「印太戰略」重操冷戰思維，試圖以意識形態畫分陣營，把矛頭指向中共。南海問題依然是「印太戰略」挑撥大陸與地區國家關係的必然話題，全然不顧當前南海形勢總體穩定向好、大陸與有關東協國家致力於通過對話協商解決分歧的基本事實。

文章表示，大陸致力維護地區和平穩定。南海問題事關領土主權和海洋權益，解決這一問題不可能一蹴而就，但重要的是大陸與有關東協國家都有著對話協商、和平解決的政治共識。南海問題是歷史遺留下來的，大陸與東協國家歷來都可以較好地管控分歧，但往往只要域外國家一介入，南海地區的寧靜就會被打破。

洪小勇指，艾思博這篇文章再次別有用心地炒作南海問題，污蔑大陸霸占地區國家沿岸價值2.5兆美元的油氣資源。但事實是，大陸始終堅持「擱置爭議、共同開發」的一貫立場，在達成共識前，大陸沒有在爭議海域打下一口油井。當前「南海行為準則」（COC）談判快速有序推進，南海形勢向好發展，這一局面值得大陸與東協國家共同珍惜。

文章說，大陸與地區國家積極開展全方位的合作，以開放包容實現互利共贏。大陸與東協的合作是基於相同的發展理念，雙方都支援全球化和多邊主義。雙方在10＋1、10＋3、東亞峰會、東協地區論壇等機制下開展了密切合作，大陸高度重視東協在相關機制中的中心地位，不會「缺席」、更不會「退群」。

雙方積極推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）談判，這將進一步提升區域一體化水準，維護自由貿易。大陸堅持對外開放的國策不會動搖，對外開放的大門只會越開越大，歡迎東協及其他國家與大陸分享發展的利益與機遇。

(中時 )