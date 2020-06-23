大陸近日連日暴雨造成南方各省區遭到洪災侵襲，三峽大壩「潰壩」疑慮再度浮上檯面。大陸著名旅德水利專家王維洛示警，指出三峽大壩的防洪功能根本沒用，呼籲長江中下游居民提早準備，一旦潰堤洪水將一路沖到上海。名嘴黃世聰在節目上透露三峽大壩現況，如果崩塌將會是人間大災難，摧毀力恐比核彈還大。

王維洛指出，三峽大壩建造時，是由相同人員從事工程論證、設計及最後的施工品質檢查，無疑是球員兼裁判，而官方所宣稱具有防洪功能，他則認為其實根本沒辦法防洪。大陸水利部副部長葉建春也透露，可能會有洪水發生，當前已全面進入汛期，共有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水。

王維洛表示，與其擔心壩體變形，更該注意的是壩體船閘四周的滲漏問題相當嚴重，當時由武警部隊所負責的船閘工程，是施工最差、位移最大的地方，一旦潰堤大水將一路淹到上海、出海口，提醒長江中下游居民應儘早做好心理準備及規劃逃生。

據了解，去年7月網路上就有關於三峽大壩變形，且有可能潰壩的傳聞，同時曝光兩幅Google Map的衛星圖進行比對，指出三峽大壩確實有扭曲變形的情況發生。對此，三峽集團和陸媒《新京報》都出面澄清，表示衛星圖是由演算法分析，容易出現偏差，強調三峽大壩運作一切正常，而且指出大壩僅是「彈性變形」，數值皆在工程設計範圍許可之內。

黃世聰昨（22）日在政論節目《關鍵時刻》表示，目前三峽大壩上游仍持續降雨，因此不可能洩洪，下游水位也相當高，已超出防洪限制2公尺，一旦崩塌簡直是「人間災難」，比好幾顆核子彈的摧毀力還強。

黃世聰指出，三峽大壩上方囤積了393億立方公尺水量，大概是黃河一年的水，若潰堤水位瞬間衝高，147公尺就這樣往下竄流，時速100公里往下沖，約5個小時後，宜昌市就會泡在水面20公尺下，一天之內水就可能到南京，再來到上海。

(中時電子報)