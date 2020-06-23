大陸官方通報，6月22日新增新冠肺炎確診病例22例，其中境外輸入病例9例，本土病例13例，均在北京。

北京新增13例，涉及豐台區6例、海淀區3例、大興區3例、西城區1例。

北京自6月11日爆發第二波新冠肺炎疫情，至6月22日24時，北京累計報告本地確診病例249例。

6月11日，北京市在連續56天無本地確診病例的情況下突然爆出了1例本地確診病例，到6月13日，確診本地病例數猛增到36例，之後在6月21日前每日新增報告病例數一直保持在兩位數。

21日單日新增確診病例9例，確診數單日首度回降至個位數。不過，22日又增13例，疫情確診數再回到雙位數。

中國疾控中心副研究員張宇表示，北京市採取的疫情防護方案是主動對和新發地有關的人員都開展了數量很大的篩查，儘可能的把疫情風險找出來，所以前期確診數字會比較大，隨著時間推移，確診病例會出現由高向低的趨勢。

(旺報 )