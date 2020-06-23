死者大兒子哭到癱軟在地。（曹婷婷攝）

台南市消防局現場釐清火警原因。（曹婷婷攝）

台南市關廟區四維街一戶民宅今天凌晨發生火警，釀祖孫三代4人死亡，林家為三代同堂5人同住，61歲屋主林忠益妻子胞姊剛好來台南玩暫住，火警當下6人在屋內，僅屋主妻子與胞姊逃出，起火磚造平房僅2間房，阿公跟小五孫子睡一起、父親跟小三女兒睡一起，鄰居發現濃煙竄出時呼叫，但疑似人已嗆昏、逃生不及，消防隊入屋內搜救時，林忠益倒在房門後，其他3人躺在床上、身體俱已焦黑。

台南市消防局表示，獲報後動員警消、義消近百人，火勢雖迅速在半小時後撲滅，但4人喪命。屋主妻子逃出後稱「看到電線在燒」，起火原因正由火調科調查釐清。

消防員指出，火場臥室距離出口雖僅幾步之遠，但整個屋子的2間臥室僅隔1門、與客廳也僅1個出口，依死者躺在臥室研判生前嗆昏，屋主妻與胞姊因為睡客廳才得已及時逃生。

死者大兒子住在附近，火警當下也趕到場呼救企圖叫醒父親、胞弟與一對姪子，但無能為力，癱軟蹲地痛哭。

(中時 )