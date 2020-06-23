法國表演藝術專業評論協會22日公布2019／2020年度藝術家得獎名單，其中台灣編舞家蔡博承以作品《怒》獲頒「年度最佳新興編舞家」，是該獎項中唯一的亞洲編舞家。

對此蔡博丞表示，感到非常榮幸，「能得獎是所有團隊共同努力的結果，謝謝夥伴們的信任。」

自1963年開始，法國表演藝術專業評論協會每年匯集戲劇、音樂、與舞蹈三大領域專業評論家，回顧過去一年在法國境內演出的表演藝術，並在每年暑假前頒發獎項，今年因疫情爆發，演出從3月停止，但協會仍維持頒發獎項。

本屆其他得獎名單還包括年度大獎，由加拿大編舞家姬絲桃派特和曾多次來台的法國編舞家克里斯汀赫佐拿下，去年底才剛來台演出的英國編舞家阿喀朗汗，則是獲頒最獨特舞蹈風格獎。

蔡博丞出生於1987年，過去在2014年以《浮花》拿下德國漢諾威國際編舞大賽的「德國斯圖加特高堤耶舞團暨劇院製作獎」與「觀眾票選第一名」雙料大獎，一戰成名，隔年又在西班牙MASDANZA國際編舞大賽拿下「觀眾票選第一名」。自得獎以來，代表作為《浮花》在歐陸巡演不斷，場次超過百場，並連年持續發表新作，廣受歐洲舞壇好評。

(中時 )