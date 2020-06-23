南科「少年A，見見薪世面」暑期大學生參訪活動開放報名。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南科「少年A，見見薪世面」暑期大學生參訪活動開放報名。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

科技部南部科學園區管理局為了鼓勵優秀人才到園區工作，提高學生畢業後進入南科工作意願，2018年起舉辦「少年A，見見薪世面」暑期大學生參訪活動，連兩年大受好評，今年報名已經開始，想要近距離感受園區環境及了解南科工作狀況的大學生及高中應屆畢業生都可報名參加。

為響應各界期待，南科今年再度邀請園區內廠商們共襄盛舉，舉辦南科暑期參訪活動，安排學生近距離感受園區環境及瞭解公司營運狀況，讓宜居南科的念頭生根發芽，促使學生畢業後移居南部並落地生根。

南科管理局表示，今年參觀廠商包括台灣積體電路製造、聯華電子、南茂科技、台達電子等大廠，還安排參觀國家高速網路中心、資源再生中心、國家實驗動物中心、AI_ROBOT自造基地、史前博物館、國研院台灣半導體研究中心，都是十分難得的機會。

今年暑期營分為3個行程，南科實作行程：參觀南科園區並加碼AI自造基地實作課程，讓學生實際動手操作，有7／21、7／28二梯次。

台南園區行程：實際走訪台南園區廠商，聆聽前輩們的真心甘苦談，以及分享未來產業的趨勢走向。並於下午參訪南科考古館、園區公共藝術景點及迎曦湖等，有8／6、8／13、8／18、8／25四梯次。

高雄園區行程：實際走訪高科園區廠商，下午參訪高科周邊景點岡山老街、橋頭糖廠等，有8／20、8／27二梯次。

活動全程專車接送，帶領學生親身體會園區環境、參訪南科特別景點並安排進入廠區觀摩學習，有助於學生瞭解所學專業於產業界的應用，並可實際體驗集「生產、生活、生態」於一體的宜居南科。

參訪活動已開放報名中，7月14日止，因反應熱烈，已有部分梯次額滿，歡迎大學之在學學生及高中應屆畢業生踴躍參加。報名方式請使用電子裝置掃描QR code，完成Google表單報名。

(中時 )