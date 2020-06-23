大聯盟日前向球員工會提出60場比賽的復賽提案，但稍早工會卻以33-5的票數打槍大聯盟，根據最新消息指出，聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）稍早發布聲明，將強制執行2020年賽季，同時要求工會限時內回應聯盟兩大問題。

礙於疫情在佛羅里達州升溫，不少球團都出現職員確診，導致球員工會今（23日）才完成表決，結果是以33-5的票數否決大聯盟的最新提案，這項提案是由曼弗瑞與球員工會主席克拉克（TonyClark）面談後定出的粗略框架，不過根據3月26日達成的協議，聯盟仍可以自行決定是否開季。

大聯盟稍早發布聲明：「今天，球員工會通知聯盟，他們已經拒絕由曼弗瑞和克拉克制定的協議框架。不用說，我們對這一發展感到失望。」

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）消息指出，基於3月26日的協議，大聯盟球團一致性通過強制開季，預計規劃打60場例行賽，並且限時內要球員工會回覆聯盟2大問題，第一點是球員能否在7月1日前向春訓基地報到；第二點是球員工會能否同意操作守則，其中包含必要的健康和安全規程。

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(中時電子報)