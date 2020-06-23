供應趨緊，周一美國原油期貨漲逾1.8%；由於美國奧克拉荷馬州庫欣庫存減少，造成原油供應趨緊，據摩根大通（J.P. Morgan）指出，因產油商取消礦產投資及關閉部分油井，全球單日供應量估將減少500萬桶，顧問公司Lipow oil Associates總裁Andy Lipow同樣表示，美國和及拿大石油鑽井平台數量的銳減，也是提振油價的主要因素之一。

此外，隨著各國經濟活動恢復，需求面若有所提升，將有助於消化過剩的石油；目前國際油價已連3日漲逾2%，吸引買盤持續進場，其中美國原油漲幅1.8%，倫敦原油漲幅2.1%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.71美元，報每桶40.46美元；7月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.22美元；7月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.29美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.89美元，報每桶43.08美元。(商品行情網)

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