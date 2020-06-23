蘋果周一召開全球軟體開發者年會（Worldwide Developers Conference,WWDC），除了為iPhone、iPad、Mac、Apple TV與Apple Watch發表一系列新系統與新功能之外，蘋果亦宣布未來Mac電腦，包括今年晚些時候將推出的新款，將不再採用英特爾處理器，改而採用採自家設計的ARM架構晶片「Apple Silicon」。

過去15年來，蘋果Mac電腦一直都採用英特爾晶片。蘋果執行長庫克稱此為「巨大的向前躍進」。蘋果表示將專為Mac設計晶片，以提高性能，同時減少耗電。

目前iPhone、iPad、Apple Watch與Apple TV都採用蘋果自家處理器，蘋果表示，目前為止蘋果處理器已出貨逾20億片。Mac電腦在採用蘋果自家晶片後，也能操作iPhone與iPad的軟體。

蘋果將提供數個新軟體功能協助開發者更改軟體相容性。蘋果表示，微軟與Adobe已經在進行Excel和Photoshop等軟體的更新作業，以便與新款Mac電腦相容。

庫克表示，蘋果將在今年底前推出第一部採用自家處理器的Mac電腦，預計整個脫離英特爾晶片的轉換期需要約兩年時間。

分析師表示，對英特爾而言，由於Mac處理器的營收占比不到5%，失去這張訂單的影響有限，但後續是否引發更多電腦製造商的跟風效應則值得關注。

(時報資訊)