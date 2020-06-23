需求持續活躍，周一波羅的海乾散貨指數與巴拿馬型指數雙升；受中國鐵礦石需求升溫，波羅的海BDI指數持續走揚；此外因南美糧食市場活躍，使糧食航線需求旺盛，激勵市場信心。

船舶經紀公司EastGate Shipbrokers在上周五報告中表示，由於中國基礎設施支出增加，因此對鐵礦石需求旺盛，並預測若主要礦山的礦石產量保持穩定，便足以支撐其強勁的需求。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲3點，收1558點，漲幅逾0.19%；海岬型運費指數(BCI)下跌28點，收3791點，漲幅0.7%；其平均日租金為每艘25364美元，減少147美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲26點，收作1204點，漲逾2.2%，其平均日租金為每艘10840美元，增加237美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲5點，收作662點，漲幅0.76%。(商品行情網)

(時報資訊)