美國總統川普昨（22）日簽署行政命令，暫停簽發包括H-1B、H-2B等外國人士工作簽證，受影響工作簽證、交流簽證種類包含7種，這項簽證限制措施將延續到年底。

綜合路透社、美國之音報導，新冠肺炎疫情衝擊美國經濟，導致數百萬美國人失業，為保障民眾就業機會，4月下旬川普先是簽署行政命令，暫停接受移民申請60天。

不過周一他再擴大限制簽證措施，主要鎖定持有工作簽證的外國人士，受影響的簽證種類包含發給「高技術工作人員」的H-1B簽證、短期非農業工人的H-2B簽證、前兩項簽證持有者眷屬的H-4簽證、發予公司內部調派人員的L-1簽證、L簽證持有者家人的L-2簽證；另外也包含2類交流訪客簽證，包括赴美參與文化教育交流的J-1交流訪客簽證，以及J簽證持有者家人的J-2簽證。

H-1B是美國發給外國專業技術工作人員最主要的工作簽證類別，美國每年開放8.5萬個H-1B工作簽，他們通常屬於科技業技術人員，簽證期限長達6年。2019財政年度，美國一共通過18萬名新申請者及續簽申請，通過申請者主要集中在印度，有超過13萬人，其次是大陸公民，約2.8萬人。

美國官員表示，暫緩簽發工作簽將能為美國釋放52.5萬個工作機會，並且能盡快讓美國人重返工作崗位。

該行政命令並不適用於已經在美國的外籍工作人士。

分析指出，簽證措施不會立即產生重大影響，礙於新冠肺炎疫情，美國先前已經大幅度減少工作簽簽發。

(中時電子報)