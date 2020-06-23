33:5！球員工會延後2天投票表決，結果還是一面倒；在今（23）日否決了大聯盟所提的「60場例行賽+擴大季後賽名額」方案，雙方繼續僵持不下。

據《ESPN》報導，大聯盟上周提出60場例行賽提案，要求工會儘速決定是否接受？工會由30名球員代表加上8人小組一起組成執行委員會進行投票，結果33票反對、5票贊成，退回大聯盟的復賽方案。工會發出聲明表示，希望大聯盟主席曼佛雷德遵守3月26日協議，讓球員按復賽場次比例領取應得的薪資。

工會表示雙方仍可協商，執委會期待能與大聯盟制定一套健康與安全協議，也希望接到大聯盟通知有關恢復春訓和2020年球季的訊息。

根據3月26日的協議，大聯盟握有強制執行開賽的王牌，只是若未與工會達成共識，恐怕會面臨申訴求償，日後陷入曠日廢時的法律途徑。加上新冠肺炎疫情擴大，各隊春訓基地均已關閉，球季復賽的阻礙仍多。

(中時 )