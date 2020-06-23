大同下週二（三十日）就要舉行股東會，公司派和市場派廝殺激烈，大同自救會更買下媒體半版廣告，提出五大質疑，要求市場派說清楚，砸上億搶大同意欲為何？大同自救會更直接把大同董座位置比擬為總統寶座，市場派花錢比競選經費還多，「究竟圖什麼？」

百年老店大同今年改選董監事，要選出逐6名一般董事與3名獨立董事，大同董事長林郭文艷率領的公司派，以及三圓建設董事長王光祥領頭的市場派都足額提名要搶大同經營權，雙方已進入最後肉搏戰階段。

大同自救會趕在大同董監改選前七天，買下媒體半版廣告，直接點名，「大同董座堪比總統寶座」，並質疑「市場派砸上億投廣告，窮途末路王光祥金源何來？莫非神秘金主相助？」

讓自救會更不解的是，「神秘金主投入金額超越台灣歷任總統候選人競選經費，究竟圖什麼？」自救會說，大同市場派砸下天價競選費，「神秘金主又想幫一尊做什麼？」自救會更懷疑，「其實爭取大同相當於爭與台灣，所以砸天價僅是零頭？」

同時，大同股東會改選在即被市場派提名的獨董候選人、前時代力量立委黃國昌說，他一定會出席大同股東會，還親赴大同，辦理委託出席登記，卻被大同工會嗆聲，拿著中資引路人海報抗議，暗批黃國昌是中資引路人。

面對黃國昌表態登記出席，大同工會在黃國昌遞交股東會出席委託書時，派人在門口大喊「今日大同、明日台灣；中資引路人的同路人」，表態抗議黃國昌替市場派代表，參選獨立董事，恐怕會讓中資進入大同。

▲黃國昌今天去大同辦理委託書登記，被大同工會抗議。/中時資料庫

大同爆出經營權之爭後，市場派磨刀霍霍，攻擊公司派近年績效不彰，公司派反擊市場派具中資背景，一旦中資入主恐有國安危機。此時，外界這才知道，原來大同不只有賣家電而已，國內大至機場、高速公路，小至電廠、馬達廠也都有大同的身影。

大同不僅參與國家多項重要資訊，從海關的指紋瞳孔進出查驗系統到國防部軍備局、後備指揮部及空軍司令部的資訊系統都有大同的身影，也讓大同這次董監改選被上綱至國家安全等級。

大同內部說，台灣重要的能源建設，大至電廠、小至電表，大同都扮演了關鍵要角，從不缺席，「台灣第一個國產機械電表就是大同做的，全台第一台智慧電表也是大同做的，更別提，大同現在已協助台電布建台灣第一套由國內自行研發、大型工業用戶高壓用先進讀表系統，和智慧電表近3萬台，管理全台約60%的總用電量。」

(中時電子報)