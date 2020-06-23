北京疫情是否在控制中？中國疾控中心副主任馮子健表示，由現在的病例發生數、確診數，再到新發疾病的發病時間、發病曲線、來源做分析，新發地市場暴露的人員看來是已經接近尾聲。

馮子健受邀上央視《新聞1＋1》解讀最新疫情。他指出，目前新發的病例主要是新發地直接暴露人員帶到社區造成的傳播，但是傳播水平非常低。

他說，這次北京疫情發現非常早，控制非常有力，有效控制了疾病蔓延，所以整個疫情是可控的。

馮子健表示，在新發地牛羊肉交易大廳的環境樣本中檢測出了病毒陽性，說明新冠病毒在特定環境中造成了嚴重污染。現在的主要推測是，病人打噴嚏、咳嗽、說話，把公共物品污染了，人的手接觸了被污染的物體表面，進而接觸口、眼、鼻，進而是粘膜。

他指出，特定說法是污染物傳播，但這不是最後結論，這是在討論調查市場傳播放大機制，還需更深入地調查，去證實或證偽。

對於百事可樂北京廠出現了工人感染病毒的情況。馮子健說，至今沒有發現工人污染了食品。乾燥的食品上，在室溫條件下，病毒存活時間非常短，很快喪失活性。病毒全球傳播接近半年時間，到現在為止沒有發現病毒通過進食食品來感染，不用太過擔心食安問題。

他認為，食品企業應對生產環節、工人管理、生產工藝過程、檢驗檢疫措施等方面採取衛生學措施，防止食品污染。同時在流動領域採取措施，避免市場環境造成污染放大。

疾病在全球流行仍在早期

前天全球新增確診病例數超過18萬，創下新高。馮子健介紹，新冠肺炎疾病全球流行仍處在早期階段，數百萬感染人數與70億人口相比仍是很小的數字，還將持續相當長時間在全球傳播流行。由於傳播範圍在擴大，不同國家採取的應對措施有強有弱，流行強度不同，有時候病例增長幅度較大，這是可以預期的。

他介紹，現階段主要擔心的是人口眾多、醫療衛生條件比較差、救治能力薄弱、政府治理能力比較弱的國家，特別是發展中國家一些有大量貧民窟的城市，一旦發生嚴重流行，後果非常嚴重。

美國疫情多發造成輸出壓力

如何看待美國單日新增3萬？馮子健介紹，這與美國採取的防控措施、策略、目標有關係。另外，病例增加也與多個城市發生的遊行和人群聚集有關，也與一些城市解封有一定關係。美國醫療服務體系和應對能力比較強。在多數地區和城市病例數在增加，醫療系統有巨大壓力，但沒有對系統造成壓倒性的局面。

美國疫情對全球帶來哪些不利影響？馮子健認為，美國病例增多，任何一個地方的強流行，會造成輸出的壓力。美國與世界各地的人員往來最密切。美國非常高的發病水平，輸出頻率和輸出強度比較大。

(旺報 )