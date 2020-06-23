3年前男子程宇以外拍為由，誘騙梁姓前女友的閨蜜陳姓女模到台北市某廢棄大樓地下室，性侵陳女後以背帶勒死她，士林地方法院將他判處無期徒刑，台灣高等法院仍讓他逃死、判無期徒刑。可上訴

程宇在2017年3月1日誘騙陳姓女子加以性侵後以背帶勒死她，再用外套蓋住屍體掩人耳目，他與女友梁姓女子同遊台中，持陳女信用卡消費，爽住五星級飯店，遭逮後還嫁禍給梁女，企圖減輕罪行。

前年士林地院認為，程宇為洩慾計畫性侵，並未想要殺人，是因死者驚聲尖叫，擔心事跡敗露，趁死者穿回衣褲時，臨時起意將她勒斃，手段並非特別殘暴，窮凶極惡，未達罪無可逭地步，將程宇判處無期徒刑。

程宇除被控殺人罪外，他另因違反性侵害犯罪防治法、行使偽造信用卡等罪遭追加起訴，法院將他依違反性侵害犯罪防治法判刑40天、得易科罰金4萬，使偽造信用卡罪判決有期徒刑8月、侵占罪判決有期徒刑4月、得易科罰金12萬定讞。

(中時 )