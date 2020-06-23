迎接暑假旺季，台灣麥當勞宣布自明（24）起至26日連續3天將發放「早安優惠券」，全日不分時段至麥當勞餐廳消費餐飲、不限金額，就送一組「早安優惠券」，使用期限為6/24至8/10日，優惠內容包含早餐時段 （10:30前）「豬肉滿福堡加蛋買一送一」、「免費薯餅」、「早餐套餐咖啡免費升級」以及「脆雞腿排烤土司送卡布奇諾」，現省167元。

適逢畢業及考試、求職旺季，麥當勞再推滿福御守新包裝加持好運！「滿福」不僅是麥當勞早餐的經典產品，討喜的名稱也成為近年網路討論熱烈的好運美食，與乖乖、旺旺仙貝齊名。

台灣麥當勞表示，麥當勞早餐「滿福系列」，是人氣最高的經典產品，全台灣平均每年熱銷超過2,500萬個，去年首次推出御守包裝，大受消費者歡迎；今年再添新意，推出限量雙色包裝（藍色代表「諸事順利」、黃色代表「永堡安康」），6月24日起至8月18日至麥當勞購買早餐，滿福系列將化身御守，祝福消費者一早就有好運加持。

台灣麥當勞邀請Youtube人氣團體「七月半」號召消費者一起「把好運傳出去」；自明（24）日起至7月7日，跟著七月半的示範動作拍攝影片並hashtag #吃滿福保好運 #把好運傳出去，麥當勞將抽出30名幸運得主，免費吃30天份早餐喔！(詳請請參考6月24日上午麥當勞臉書粉絲團貼文)。

(工商 )