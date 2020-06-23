二極體廠德微（3675）在子公司亞昕開始轉虧為盈效益下，加上兩家公司聯手切入通訊、高階消費性市場及車用市場，使德微2020年前五月合併營收達6.64億元，改寫歷史同期新高。

對於未來展望，德微董事長張恩傑表示，儘管新冠肺炎疫情仍持續影響全球，不過在德微及亞昕有不錯接單表現效益下，下半年可望抱持審慎樂觀看法，第三季營運可望繳出優於第二季水準。

據了解，德微在2018年以60.11％股權拿下封裝廠亞昕後，將原先亞昕產能利用率僅三成水準，一路到現在產能達到80％水準，且亞昕更成功獲得陸系面板大廠認證，下半年接單將可望更加暢旺。

德微表示，亞昕在與德微整併之後，可從集團挹注每月GPP晶片量改向亞昕採購、及衝刺車用市場，加上5G世代來臨，物聯網等裝置數量對二極體的需求升溫，帶動相關供應鏈訂單成長。

並且也針對高頻高速需求，開發高規格與高安全性二極體產品搶攻全球通訊、消費電子與車用市場。亞昕從今年五月開始在營收獲利營運等面向，將實質可以成為德微展翅高飛的翅膀之一。

除此之外，德微也透露，將開始進軍ESD靜電保護元件市場，且將會採用半導體製程方式生產，等同於進軍IC設計產業，預期第四季將可望小量生產，2021年將會放量出貨，替營運帶來新成長動能。目前德微持有亞昕99.51％股權。

(工商 )