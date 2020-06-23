被稱為「貴婦團」團長、前總統陳水扁妻子吳淑珍的友人種村碧君涉提供發票，幫助扁珍詐領國務機要費542萬多元，台北地方法院將她判刑4年，台灣高等法院仍判刑4年。

具有日本國籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥、瀛得投資公司負責人，當年檢方偵辦國務機要費案時，她為了掩飾吳淑珍的犯行，虛構祕密外交工作人員「甲君即龔金源」，涉嫌偽證罪，事後她因自白「甲君」是虛構，獲得緩起訴。

種村碧君涉及國務機要費弊案，是因其旅居澳洲的堂妹李慧芬，向前立委邱毅爆料，她住君悅飯店的發票，被堂姐拿去給吳淑珍報繳國務機要費，查黑中心事後依貪汙罪嫌，起訴吳淑珍，之後成立的特偵組，也因本案循線查出扁家四大案。

台北法院審理國務機要費案發現，種村碧君提供日常開銷發票協助吳淑珍詐領國務機要費，向檢方告發，台北地檢署歷經6年偵辦後，2015年將種村碧君起訴，2017年北院批評她為攀附權勢，助長公務員貪瀆風氣，且飾詞否認犯行，將她依貪汙罪判處4年徒刑。

(中時 )