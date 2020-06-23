國立傳統藝術中心副主任朱瑞皓，因涉嫌在文化部人文司長任內涉嫌收受出版商賄款遭羈押後，調查局另獲檢舉，指朱男涉嫌在傳藝中心副主任任內，承辦台灣戲曲中心3樓多功能廳、琴房統包案2件工程標案，透過白手套陳金源，找上有意承接的安慶營造負責人廖育強，將採購標案資訊洩漏，並安排評選委員，護航廖取得標案，朱則向廠商索取回扣180萬元，並上酒店喝花酒，台北地檢署今依貪汙、洩密等罪嫌起訴朱瑞皓、廠商廖育強、白手套陳金源、邱祥豪4人。

朱瑞皓因擔任人文及出版司副司長及司長任內，涉嫌收受台北市出版商業同業公會理事長盧欽政、副理事長周均亮等人賄款60萬元，另受招待同遊泰國及越南，護航2人取得文化部特定補助款150萬元。朱男因本案遭羈押，檢方仍偵辦中。

檢調接獲檢舉，指稱朱男任職國立傳統藝術中心副主任，2018年承辦「台灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內整修工程」標案時，因「安慶營造」負責人廖育強，有意承攬標案，遂透過白手套陳金源與朱接觸，朱即洩漏招標資訊給陳金源，雙方並約定回扣成數。

朱男即勾選標案評選委員名單，讓安慶營造得標，朱2019年1月間透過陳金源向廖育強索賄，廖育強遂在當天晚間將50萬元現金，交給陳金源及邱祥豪，再轉交朱男收受。朱男另在琴房統包案收受130萬回扣，並接受招待上酒店喝酒。

(中時 )