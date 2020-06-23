聯發科(2454)在5G前景一片光明下，近期股價持續向上挺進，市值已經衝破9000億元大關，今股價開高，最高來到594元，距離600元大關僅剩下臨門一腳，惟早盤後面臨漲多的修正，股價翻黑下挫逾1.5%，昨外資也由買轉賣，調節3355張，聯發科目前均線仍維持多頭，短線整理換手後，股價在基本面力挺下，仍有再向上攻的機會。

亞系外資預估，假設聯發科可以拿下華為60%的市占率，也相較於拿到大陸整體60%的市占率，則預估2020年、2021年的5G單位出貨量分別落在7000萬和1.7億套，毛利率有機會上看44%。

聯發科目前市值已經衝破9000億元大關，未來持續朝向兆元市值股寶座挺進，目前台股史上市值突破兆元的公司僅台積電(2330)、鴻海(2317)及台塑化(6505)三檔。

另外，就大陸智慧型手機市場來說，亞系外資就說，儘管5G智慧手機市場滲透率將持續走高，尤其是在大陸當地市場，中低端智慧手機將帶動了5G產品週期的總體增長，但這引起了市場對組件規格不合格的擔憂，特別是對於非關鍵5G相關組件，因為5G相關組件的BOM(物料清單)成本更高，華為一直是高端組件規格升級的主要早期採用者，但華為現階段面臨未來的不確定性，故對Android手機系統影響。

(時報資訊)