1.台積電(2330)：昨獲外資擴大買超4,989張、昨夜ADR漲1.25％，今早股價彈升至316.5元。
2.志聯(2024)：外資昨轉買超27張，今開低後盤中一波放量急拉，逆漲逾5%。
3.和泰車(2207)：外資昨轉買超95張，支撐今早股價開高漲近1.5%，挑戰重回700關，領漲汽車股。
4.遠雄(5522)：遠雄大巨蛋有望端午後復工，開空漲停開盤，惟節前落袋為安，漲幅縮水至6%。
5.鴻海(2317)：股東會今(23)日登場，外資昨日轉為買超近2000張，開盤攻勢起，突破80元，創近4個月高點。
6.淳安(6283)：拓展車用攝像頭題材持續發酵，今日續強，再一根漲停。
7.國巨(2327)：台股偏多+基本面優勢，今早向上走高逾2%，成功填息。
8.嘉威(3557)：美國急單湧現Q2淡季不淡，早盤成功突破前高91.5元壓力，為2008年2月以來新高價。
9.凌華(6166)：打造3A新動能，再攜廣達轉投資攻自駕車，開發智慧運輸系統，早盤觸及92.6元漲停，再度刷新波段高價。
10.揚智(3041)：轉機題材超給力，營運逐步好轉，連兩根漲停後，爆量再登漲停新天價，漲幅收斂仍逾5%。
11.永崴投控(3712)：旗下公司得標台電離岸風電二期計畫風場財物採購帶安裝案，晨盤續高漲逾5.5%，續創短波高點。
12.科嘉-KY(5215)：蘋果光閃爍，不畏外資調節，早盤直奔鎖上116.5元漲停，飆上新頂端。
13.世芯-KY(3661)：中國訂單報佳音，美系外資調高目標價，股價摸及474.5元之短波高價。
14.美時(1795)：戒毒癮藥、血癌藥增溫，今年營收動能強，開盤跳空鎖漲停，飛越半年線。
15.杏輝(1734)：防疫題材帶勁，股價連日攀揚，早盤續衝高5%，改寫6年高價。
16.國光生(4142)：新冠疫苗一期8月起收案，晨盤獲買盤搶進，股價彈升6%，續創波段新高。
17.昇達科(3491)：昨獲外資及自營商聯手買超相挺，早盤放量大漲6%，彈上90元。
18.友訊(2332)：歡慶台鋼入主，激勵連拉2根漲停，登上6年高峰。
19.友勁(6142)：台鋼拿下經營權，帶動股價連彈兩日，收復10元票面。
(時報資訊)
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