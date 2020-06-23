導線架廠—界霖(5285)股東會通過每股配息2.46元，全球車市受到新冠肺炎疫情影響需求疲弱，界霖謹慎看待下半年營運，不過在各國陸續解封下，界霖董事長蔡上元表示，今年下半年業績會比上半年好。

界霖因中美貿易戰及全球車市成長趨緩，108年合併營收為44.58億元，年減11%，營業毛利為7.08億元，合併毛利率為15.9%，年減2.13%，稅後盈餘為2.18億元，年減42.63%，每股盈餘為2.46元，今天股東會通過每股配發現金股息2.46元，包括盈餘分配每股0.8元現金股息及法定盈餘公積、資本公積每股配發1.66元現金股息。

新冠肺炎疫情自1月中於大陸地區爆發，並蔓延至全球，各國封城封國導致全球車市銷售急凍，界霖營運亦受到衝擊，今年第1季稅後盈餘為1375萬元，每股盈餘為0.15元，累計前5月合併營收為17.01億元，年減8.23%

蔡上元表示，由於全球新冠肺炎疫情未止，產業透明度不高，謹慎看待下半年營運，不過隨著各國陸續解封開工，下半年營運有機會比上半年好。

(時報資訊)