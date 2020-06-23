中美因為新冠肺炎病毒對立升級，影響到中美貿易協議，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）22日表示，與中國的貿易協議已經結束了。

福斯新聞報導，納瓦羅對於中美貿易協議的問題表態已經結束了。轉折點是在中國代表團在1月15日簽署第一階段協議離開華盛頓後，美國才得知冠狀病毒爆發。

納瓦羅表示，當時中國已有數萬人到美國傳播病毒，但當中國代表團飛機起飛後，美國才得知這起疫情。

(工商 )