為振興藝文產業，鼓勵大眾疫後擴大藝文消費，文化部今（23）日宣布7月18～20日開放「藝FUN券」APP下載及註冊，每份600元之「藝FUN券」預計發行200萬份，開放民眾一人一機下載，另於7月21日中午12點採公開抽籤方式，公布獲得「藝FUN券」人選。

文化部表示，藝FUN券將於7月21日中午12點，由行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同抽籤，並於線上公開直播。幸運獲得藝FUN券的人可於7月22日中午12點起於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台逾1萬店家使用。

民眾可以透過APP提供的藝文店家地圖，隨時查詢附近可使用藝FUN券的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。此外，為符合藝文展演消費使用特性，特別規劃藝FUN券在「線上交易，出門消費」原則下，可於網路預購票券平台，訂購藝文展演票券、電影票，以及付費參與藝文活動。

(工商 )