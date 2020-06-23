屈臣氏今早10點在網路門市開賣中衛口罩，不過時間一到，網站再度卡住，好不容易進入商品頁面，卻不斷顯示「系統暫時繁忙，請稍後再試」的提醒，網友表示，還沒成功加入購物車，商品就已賣光。不過，這波沒搶到別灰心，明天上午博客來也將開賣4色中衛口罩。

搶中衛口罩！經編輯實測，時間一到點入網頁，就卡住了。（圖／翻攝自屈臣氏官網）

經編輯實測，時間一到網頁卻再度掛掉，不停魔力轉圈圈，等了大約4分鐘後成功進入首頁，想要點入中衛口罩的商品頁面，卻不斷顯示「系統暫時繁忙，請稍後再試」的提醒，嘗試多個顏色的結果，都是如此，後來再重新整理，就再也進不去了。

一開賣就網頁就當掉，引起網友討論「你還看得到完售不錯了⋯看看我，進不去啊」、「系統一直當住，然後不當了就沒了」、「我是從9:58一直刷，到10:01卡住，10:03售完，跟本没有出現過耶」。

不過，這次沒買到中衛口罩的民眾也別太灰心，今天這波賣完後，明天（24日）上午博客來也將開賣中衛口罩，有軍綠、薰衣草紫、丹寧藍和3D立體款的酷黑，共4種顏色可選，盒裝50入，售價300元，每人每個顏色限購1盒。

(中時電子報)