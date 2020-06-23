白宮貿易顧問納瓦羅22日向《福斯新聞》表示，由於情報官員關於新冠病毒源自於大陸武漢實驗室的相關證據信心增加，讓美國總統川普已決定終止美陸貿易協議，納瓦羅更直言「貿易協議已完了」，消息一出，立即造成美股動盪。不過他隨後發表聲明，他的話被過度解讀，美陸貿易協議並未終止，而川普也在推特上表示貿易協議仍健在。

納瓦羅（Peter Navarro）表示，這正是轉捩點，美陸於今年1月15日簽署貿易協議，但在2個月前，陸方早就知道病毒已爆發，即將有疫情。他聲稱，「當時他們已準備送成千上萬的人到美國來傳播病毒，而就當他們所搭乘的班機起飛後不久，我們就聽說有疫情了」。

美陸貿易協議原意是要降低兩個全世界最大經濟體之間貿易戰造成的緊張對峙，先前華府一再指控陸方十多年來操控匯率以及竊取美國貿易機密。納瓦羅更將美陸貿易協議比擬為日本政府於1941年與小羅斯福政府之間的和平會談，數周後就爆發珍珠港事變。

報導指出，川普上個月曾表示，當與大陸之間的貿易協議剛開始時，他已感受到非常不同，「我已感覺到這與3個月前與我做的協議非常不同」，當時剛好是新冠疫情開始爆發。川普表示，「有史以來最大的貿易協議終於出爐讓人非常興奮，但剛好病毒出現，他們怎麼讓此發生」？

納瓦羅表示，「我認為所有國內的人現在都應該了解到『大陸說謊、美國死人』」。他也指出，11月大選的競選主軸將聚焦於3大議題：工作、大陸以及法治與秩序，而川普將終止這段貿易協議，證明他將在這3議題下全數贏下，特別是大陸問題。

不過就在《福斯新聞》報導不久後，納瓦羅立即發表聲明，稱他的評論被過度解讀，「這與第一階段貿易協議無關，協議仍在進行中」。川普也在推特上澄清，「美陸貿易協議完整無缺，希望他們能遵守協議內的所有條款」。

The China Trade Deal is fully intact. Hopefully they will continue to live up to the terms of the Agreement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

(中時電子報)