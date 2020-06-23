蘋果（Apple）今年度的全球開發者大會（WWDC20）在台灣時間6月23日凌晨1點正式起跑，關於watchOS 7的更新亮點，一起來了解！

錶⾯與共享功能

watchOS 7增加了 Chronograph Pro、大字體顯示、照片錶面。其中Chronograph Pro加入了可根據固定距離⾏進所需時間計算速度的視距儀，錶面細節設很優美。「照片」錶⾯則具有顏⾊濾鏡，可展示不同的照片風格；「⼤字體」錶⾯現在可加入富含資訊的複雜功能，完整利用手錶螢幕顯示你所要知道的重點資訊。

全新Chronograph Pro 錶⾯具有整合式視距儀。（摘自蘋果官網）

此外，watchOS 7也首度加入錶面分享功能。使用者⾃訂的個⼈化錶⾯，包括複雜功能，都能透過「訊息」或「郵件」共享（點按錶面，即可看見分享按鈕），還能透過 App Store 甚⾄網站與社群媒體通路的連結加以探索（下載取得新錶面）。

watchOS 7也提供給開發者更多選項，他們可以為自己的App開發多種複雜功能。使用者可以根據需要，例如新手爸媽夠過Glow Baby 可以追蹤瓶餵、親餵、奶量增加統計數據以及⼩睡時間等多個複雜功能；Dawn Patrol 則可為衝浪愛好者在同一錶面中同時顯⽰衝浪地點的潮汐、風速和海⽔溫度等資訊。

睡眠相關功能

使用者等候已久的Apple Watch睡眠偵測功能終於到來。在watchOS 7中，整合多樣化的工具來協助使用者入睡並且維持良好的睡眠品質。Wind Down 功能可協助使用者自訂一套睡眠習慣，可整合「家庭」app 中設定智慧家電的特定情境（例如燈光、播放特定舒緩的音樂）；睡眠模式啟動後，「家庭」app 中設定特定情境。預定起床時間到達時，為幫助喚醒使⽤者，Apple Watch 提供靜⾳觸覺鬧鐘或輕柔的提⽰聲響，且喚醒畫⾯會顯⽰⽬前的電池電量。

watchOS 7支援全新的睡眠追蹤功能。（摘自蘋果官網）

你可能會擔心，Apple Watch如果電量不夠，睡眠時沒電怎麼辦？蘋果也想到了，蘋果基本鼓勵用戶在Apple Watch擁有至少30%電力才能配戴入睡。如果 Apple Watch 在離就寢時間不到⼀個鐘頭時電⼒耗 盡，將會提醒使⽤者在睡前充電。

Apple Watch的睡眠偵測功能主要偵測睡眠的時長，而沒有偵測深層、淺層睡眠等指標。蘋果指出，研究指出睡眠品質與睡眠時長有高度相關，因此他們先推出協助用戶達到一定睡眠時長目標的功能。而Apple Watch則是透過加速度計偵測呼吸時的細微動作來偵測是否正在睡眠階段。當使用者起床後，便可在透過手錶看見前⼀晚睡眠狀況的視覺效果圖，包括夜裡醒來和睡著的時間，也可以查看呈現每週睡眠趨勢的圖表。

自動洗手偵測

蘋果指出，以正確⽅式洗⼿⾄少 20 秒，能有助預防疾病傳播。Apple Watch 運⽤動作感測器、麥克風及裝置上機器學習技術，可⾃動偵測洗⼿的動作與聲⾳。自動洗手偵測功能啟用後與結束時，手錶都會發出輕微得震動提醒。期間手錶會啟動 20 秒的倒數計時器，如果使⽤者提前停下動作，將會接到要求繼續洗⼿的提⽰。如果沒有完成20秒洗手程序，在「健康」App會收到提醒。

運行watchOS 7的Apple Watch可⾃動偵測到洗⼿動作後，並會啟動 20 秒的計時器。（摘自蘋果官網）

體能訓練類型與「健⾝」App

watchOS 7 新增四種全新體能訓練類型，分別是核⼼訓練、舞蹈、功能性⼒量訓練以及緩和運動，透過整合來⾃⼼率感測器的資料以及加速度計與陀螺儀的輸入數據，來針對跳舞時⾝體與⼿臂間不同動態的特點進⾏測量。可支援寶萊塢、有氧、嘻哈以及拉丁等四種運動舞蹈風格。

iPhone 的「活動記錄」app 現在更名為「健⾝」，經過重新設計後可提供簡潔的資料顯示方式，包括以單⼀標籤⾴呈現的⽇常活動記錄、體能訓練、獎章和活動記錄趨勢，也提供活動記錄分享和活動記錄競賽等資訊。

「健康」app 中可使⽤的全新⾏動能⼒指標包括：低範圍⼼適能狀況、步⾏速度、下樓梯速度、上樓梯速度、六分鐘步⾏距離、雙腳⽀撐時間、步長以及不對稱狀況等。過去這些測量指標都僅能在醫療院所中進行，如今透過配戴Apple Watch或者攜帶iPhone同行也能做得到。

聽⼒相關功能

繼 watchOS 6 中推出可測量周圍環境⾳量與噪⾳暴露時間的「噪⾳」app 之後，watchOS 7 進⼀步採⽤耳機⾳訊通知。使⽤者現在能瞭解⾃⼰使⽤ iPhone、 iPod touch 或 Apple Watch 透過耳機聆聽的媒體內容⾳量，當使⽤耳機的總聆聽時間到達每週安全聆聽量的 100% 時，Apple Watch 會向配戴者發出通知，來進一步保護使用者的聽力。

其他 watchOS 7 更新

不少在iOS中支援的功能，如今也能在watchOS 7中體驗，包含地圖可支援單車騎乘路線功能（據了解因為Series 3（及之前）沒有支援長亮螢幕，在要轉彎的位置會發出震動提醒，讓用戶點亮螢幕查看方向）。

此外，watchOS 7也可支援 Siri 翻譯多種語⾔、同時 Apple Watch 現在也可透過 Siri 使⽤「播報訊息」功能。「捷徑」現在也能在 Apple Watch 上做為複雜功能加以存取。

watchOS 7今年首次跟上其他的作業系統的更新節奏，7月份預計對外提供Public beta可供申請參與測試版計畫的一般消費者提前體驗。正式版預計在秋季釋出。watchOS 7預計僅支援Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 4 或 Apple Watch Series 5，此外需與升級至iOS 14 或後續版本的 iPhone 6s （含以上）機種配對啟用與使用。

(科技)