高雄市長補選，先前傳出國民黨擬勸進「換肝之父」陳肇隆出馬，但遭婉拒，現傳出已確定徵召高市議員李眉蓁出馬，與民進黨陳其邁一搏，據了解，李眉蓁正在與黨務人士深入洽談中，若最後由她出線，41歲、年輕貌美的李眉蓁對上「暖男」陳其邁，這場「公主與王子的戰爭」將讓高雄市長補選更備受矚目。

李眉蓁是左楠區三連霸議員，父親李榮宗現任高雄果菜運銷公司總經理，與韓國瑜早有交情，韓2018年選舉開始，李眉蓁即默默相挺，到了選戰後期，根本放下自己的議員選舉，全心幫忙韓國瑜宣傳，尤其改編黃明志歌曲《漂向北方》，歌詞內容呼喚北漂青年返鄉，引起廣泛討論。

李眉蓁2010年首次當選時，是高雄市議會最年輕的議員，儘管已經結婚生子，但身材容貌仍保持模特兒標準，平時與選民互動親切，獲得好評，歷經3屆議員經歷，對高雄市政相當熟悉，曾參選過副議長，黨中央這次評估徵召人選，一直將她列入口袋名單。

然而，據了解，直到昨晚為止，李眉蓁均未接獲黨中央徵詢，今天早上突然接到通知，目前正在與黨務人士洽談，很可能就是告知由她出馬參與市長補選。

對此，國民黨組發會主委葉壽山並未證實，但強調任何人選都有可能，黨中央會依照既定程序宣布徵召對象。

(中時電子報)