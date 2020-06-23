新型冠狀病毒（COVID-19）疫情流行，造成全民恐慌，中華開發金控為了幫資源不足的偏鄉學童提高免疫力，今（109）年「營養100分計畫」再度捐贈新臺幣500萬元營養加菜金，為桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化、南投、嘉義、高雄、屏東、台東及宜蘭等201所偏鄉國中小一萬多名學童補充成長所需營養，同時增強對抗病毒的抵抗力。

中華開發金控透過「中華開發文教基金會」自民國95年起推動「營養100分計畫」，關注偏鄉小朋友因城鄉差距產生的資源落差，補助偏鄉國中、小學童營養加菜金。中華開發表示，「營養100分計畫」迄今持續推動15年，目的就是要讓偏鄉學童不但要吃得飽，還要吃得營養，讓資源不足的小朋友也能平安健康長大。

南投縣鹿谷鄉初鄉國小已連續五年獲得中華開發「營養100分計畫」的補助，午餐秘書陳慧君老師表示，目前全校人數僅40人且學生人數每年皆有遞減趨勢，少子化加上配合政府政策推動「四章一Q」食材安全認證的要求，提高食材成本，讓學校無多餘經費提供學生乳品，還好中華開發適時提供營養金，讓學生得以每週都能喝到牛奶，五年下來，孩子們的平均身高明顯增加，也減少攝取甜食飲料。初鄉國小六年甲班的學童們在一張張給中華開發的感謝卡上寫道：「感謝中華開發補助每週一次牛奶，讓我上課更有精神，下課充滿活力。」「期待每週一次冰冰涼涼的牛奶，好喝又健康。」

開發金控長期重視實踐企業社會責任，透過旗下中華開發文教基金會及凱基慈善基金會推動諸多公益策略，除了弱勢學童營養午餐及早餐的補助外，還有「我們班的小飛象」才藝獎學金計畫，培育具有優勢才藝的孩子踏實築夢，只要符合經濟弱勢條件並且具備技藝學習熱情與潛力的孩子，都可以申請中華開發的公益計畫，一步步發揮潛能，朝夢想邁進。

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