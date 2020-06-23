諾基亞向媒體證實，將計畫裁減它在法國子公司阿爾卡特朗訊的1,233名員工，約等於該子公司三分之一的員工總數。

然而這項宣布不料引發法國政壇的強烈反彈，因為當諾基亞在5年前收購阿爾卡特朗訊時，曾承諾不會進行任何縮編。

不過目前正與愛立信競爭5G網路的諾基亞發布聲明解釋，受到來自撙節成本的沉重壓力，迫使他們不得不進行這項人事調整。

(工商 )