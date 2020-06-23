諾基亞將裁減在法國逾1,200名員工 10:312020/06/23 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 諾基亞向媒體證實，將計畫裁減它在法國子公司阿爾卡特朗訊的1,233名員工，約等於該子公司三分之一的員工總數。 然而這項宣布不料引發法國政壇的強烈反彈，因為當諾基亞在5年前收購阿爾卡特朗訊時，曾承諾不會進行任何縮編。 不過目前正與愛立信競爭5G網路的諾基亞發布聲明解釋，受到來自撙節成本的沉重壓力，迫使他們不得不進行這項人事調整。 (工商 ) #諾基亞 #法國 #裁減 #名員工 #阿爾卡特 也許您會感興趣 財經熱門新聞 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 苦日子終結！華航全員減薪 董座謝世謙：7月結束 - 即時 1分鐘讀財經》第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經 專家憂心 股市恐將泡沫化 - 財經焦點 - 中國時報 白宮貿易顧問：中美貿易協議已結束 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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