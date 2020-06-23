大同於6/22董事會通過將對旗下100%子公司志光能源增資新台幣2.5億元，並於符合相關法令及規定之下，引進策略性投資人日本双日株式會社(Sojitz Corporation)與日本四國電力公司(Shikoku Electric Power Company)，一同參與志光能源位於台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案。此太陽能電廠第一期將於今年下半年開始建置，總容量約為85MW，這是大同迄今所投資單一最大容量的太陽能電廠，也是全國已取得同意備案的專案中，規模最大的漁電共生案。

股權交易完成後，大同將整合集團力量承接本案的升壓站工程及維運服務，預計2021年可完成所有工程建置，併網發電。此案每年發電量超過1.8億度，將能減少排碳量超過10萬公噸，相當於260座大安森林公園的減碳量！

台南擁有極佳的日照條件，是非常適合發展太陽能發電的場域。志光能源為了兼顧環境永續與發展綠電，所規劃建置的太陽能電廠除了依環境需求設計，並與漁民充分溝通，加高棚架、預留走道，並可在漁場架設智慧監控系統，協助漁民了解並改善養殖狀況，增加漁獲。希望讓漁民、地主、營運商、當地政府等都能在此案獲益，創造多贏。

大同所引進的策略性投資人双日株式會社為日本六大商社之一；四國電力為日本十大電力公司之一，主要從事發電、輸電、配電和銷售電力，擁有水力、火力、核能、太陽能和風能發電等實績。這2家公司已在智利 Huatacondo 合作投資98MW太陽能案場，也共同參與雲林離岸風電640MW投資案，具備國際大型案場建置、管理經驗以及專案融資之能力。大同在太陽能電廠亦有堅強實績，累計超過800個案場，併網發電容量已超過140MW。

加速發展綠電及再生能源產業，打造台灣成為亞太綠能中心是蔡英文總統所宣示「六大核心戰略產業」中重要的一環。大同從傳統的電力設備、大型變電站、水力發電廠到太陽能建置都有豐富的經驗。本案場大同重電部門會自建變電站，是台灣太陽能業者唯一同時具有自建太陽能電廠與變電站的公司。電力自由化後，會在智慧電網、能源管理、儲能系統及電力調度管理等持續投入，扎根台灣市場，未來亦將結合策略合作夥伴到國際市場，開發更多新的商機。

(中時電子報)