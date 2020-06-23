大陸貴州、重慶至長江中下游一帶近來暴雨，預計仍持續多天，已有多地傳出災情。重慶昨天出現80年來最大洪水，水位一度超過堤防防洪上限，當地政府緊急轉移逾4萬居民。

大陸中央氣象台今天繼續發布暴雨黃色預警，預計未來4天，貴州、重慶至長江中下游一帶降雨持續，暴雨範圍擴大，貴州、湖南、湖北、江西、安徽、廣西等都在警戒範圍，很可能發生山洪地質災害以及中小河流洪水。

綜合陸媒報導，位於長江上游的重慶22日遭受洪水侵襲，受災嚴重。重慶市水文監測總站發布綦江洪水紅色預警，是1940年建站以來的首次紅色預警。重慶綦江五岔站最高水位達205.56米，較保證水位（堤防最高防洪水位）200.51米高5.05米。

受水災影響，重慶多處沿江公路被淹，鐵軌中斷，重慶綦江濱江路一樓商舖全被水淹沒，多處發生土石流。

貴州各處也受災嚴重，資訊不通。陸媒報導，當地多處發生橋樑受損、水電道路中斷，且有土石流危害。

(中時電子報)