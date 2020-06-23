18架貨機撐起華航半邊天，華航董事長謝世謙表示，與工會協商自5月至7月減薪減班，一般員工減薪15％、主管減薪20％，高階主管25％，目標就是用減薪減班來達到不裁員的目標，「這個狀況到7月就會結束。」

華航今天召開股東常會，小股東關心華航營運，謝世謙說，目前客運航班執行率僅3％至4％，真的是靠18架貨機生存下去，雖然全球許多航空公司都大規模裁員，但華航目前還可以，不會考慮裁員。

受到疫情與國境封鎖影響，華航過往客運航班約為每天200班，到現在是1個月200班，剩下3％至4％，客運營收也過去80億元至90億元，現在是3至5億元。

反觀貨運因為運價大漲，華航現有18架貨機發揮帶入現金流的撐盤功能，4月貨運營收約有70多億元，至5月更達90多億元，已經是營收的最主要來源。

謝世謙認為，許多公司開始搶貨運，甚至拆除座椅希望能攬更多貨，不過華航18架貨機還夠用，目前客機還是先維持腹艙載貨，其他方案會持續評估。

(中時 )