位於台北迪化街霞海城隍廟裡的月老廟，是不少男女的脫單聖地」，紛紛前往祈求好姻緣，就有一名男網友在臉書社團發文附照，分享他拜完後的「奇遇」表示，「迪化街月老廟果然靈驗，剛拜完出來就遇見正妹」。貼文不到5小時就吸引超過5000名網友按讚留言，還釣出本尊在網路相識。

這名男網友在臉書社團「加藤軍職業美女隨手拍」，PO出拍攝時正在切珍珠芭樂的正妹照片，還強調：「照片是妹子同意才拍的，我沒有偷拍喔！」。照片中可見，「芭樂妹」留著一頭俏麗短髮，上半身白色薄紗長袖，胸前精心打了一個結，露出水蛇腰，下半身穿的是超短牛仔熱褲，短到只到臀部，秀出白皙美腿，讓人看了臉紅心跳。

芭樂正妹也出面回應原PO的文章。（圖／翻攝許葆葆臉書、IG）

網友看到照片驚呼「好正喔」、「這家的芭樂，特別好吃」、「這芭樂一定特別好吃」、「我要買芭樂，介紹一下地址」。

該文貼出短短4小時，意外釣出芭樂妹本尊出現留言說「阿母，我紅了（？）」，兩人就這樣在網路上相認，該名正妹的臉書及IG帳號也曝光，原來是小模「許葆葆」。

(中時電子報)